Este rolo está loco por conquistar a una paisa

¿Qué tal la experiencia de hacer cine en el país?

“Muy bien, hace rato tenía ganas de hacer cine y cuando Dynamo (la productora) me presentó este guion me pareció muy chévere, primero porque es una historia de amor muy universal y sentía que hay un vacío en Colombia sobre este tipo de historias. Casi siempre le apostamos a la comedia popular o a temas violentos. Es una película muy bien planteada en la que mi personaje se enamora de una paisa y se va a perseguirla a Medellín y de pronto se encuentra con una familia muy arraigada y hay un choque cultural”.

¿Cómo analiza el tema del regionalismo?

“Me encanta Medellín, el clima, la gente, todo me parece perfecto, pero digamos que a veces los paisas pueden establecer círculos muy cerrados, algo que también sucede con los costeños, que no son fáciles de penetrar. Siento que la película no hace una caricatura de esta característica, que es lo chévere. La rivalidad de regiones es real, pero no es algo malo y pasa en muchas partes, en todos los países”.