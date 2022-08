Su propia versión

Monte Sinaí es un lugar que nació con la única intención de construir un mundo un poco mejor, “porque la gente viene a hacer una pausa en acción, se olvidan de todo mientras se les habla de arte; les cuento de cuánto valen y qué tan importantes son en este mundo, desarrollamos esa consciencia de los seres humanos, les recuerdo no olvidar escucharse a sí mismos”, explica el artista.

Arias piensa que cada persona cuando nace es como un lienzo en blanco para pintarse a sí mismo sin la intervención de los otros (la Policía, el cura, la mamá, el colegio, la universidad). Que la vida debería ser como pintar su propia obra de arte: esa pintura que luego le va a exhibir al mundo y, que en el fondo, representa la identidad de cada uno.

Afuera de Monte Sinaí reposa una gigantesca espada clavada entre la montaña. Es una obra suya que tiene el título de Balance Total. Mide 12 metros de altura, pesa 38 toneladas, está hecha en acero y hormigón.

La construyó con ayuda de 20 trabajadores hace seis años y la instaló sin necesidad de utilizar una grúa. La idea también la logró materializar y sacar del papel, dice, porque cuatro amigos (Óscar Arias, Cristián Ospina, Germán Arias y Fernando García) le donaran cada uno cinco millones de pesos durante un almuerzo. Ellos, los cuatro amigos, le siguieron la corriente.

“Esto es una crítica a la balanza de la justicia, una mujer con los ojos vendados no puede ser la dama de la justicia, ser ciego no significa ser imparcial y tener los ojos vendados puede significar no querer ver. Esta balanza tiene que tener un balance total, tiene movimiento, sí, pero no es una balanza para pesar papas. La espada es un símbolo de la justicia que ha estado a través de los tiempos, que ha estado en las guerras, se identifica como la boca de donde sale la sabiduría”, explica.

Ha recibido más de 30 reconocimientos: los tiene colgados en el estudio de la casa museo. A Ramiro lo ha condecorado la Cámara de Representantes, la Gobernación de Antioquia, diferentes alcaldías y universidades de Colombia, las embajadas de Alemania y Francia. Todas estas entidades le destacan su aporte a los derechos humanos desde lo que más disfruta hacer: el arte.

Así como la balanza gigante, ya tiene en mente su próximo proyecto: Villa Empanada. Un lugar similar a Monte Sinaí, pero donde se le rinda tributo a este típico alimento colombiano que ha sido el pretexto, según él, para construir iglesias, canchas, colegios. Le gustaría que fuera en Envigado. Lo quiere hacer, dice, como una forma de unir a la gente, que sea un espacio gastronómico donde se coman muchas empanadas de todo el mundo.

Y eso no es todo, porque las ideas de Ramiro no paran. En Santa Elena también tiene planeado construir una silleta a gran escala, de 12 metros por 9, en hormigón y acero, para instalarla en la finca de la familia Londoño: ya tiene la maqueta, está en la búsqueda de los recursos para comenzar a levantarla y que se convierta en otro lugar turístico de este corregimiento de Medellín.