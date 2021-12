Todo inició hace cuatro años cuando Rodolfo padre cumplió una década de muerto y sus hijos decidieron hacerle un homenaje como más le gustaba: con música . Como no tenían un nombre para la nueva agrupación, aprovecharon ese primer guiño que les hizo el papá. Decidieron llamarse Los Hermanos Aicardi.

“Él tiene más de 2.000 canciones y nosotros conservamos cerca del 80 % de la colección de sus discos, tenemos algunos trajes que fueron representativos como el que usó en el show de Jorge Barón 1988 y los discos de oro que le entregaron en Francia”, cuenta Gianni Aicardi.

Rodolfo padre nunca les inculcó que estudiaran música como una obligación, les dio libertad de escoger la profesión que quisieran. Llegaron al mundo artístico más como un hobbie: Rodolfo Junior comenzó a los 11 años y Gianni a los 13. Después se formaron como músicos en Bellas Artes. “Somos músicos no graduados, pero sí estudiados con nuestras carreras personales”. Rodolfo Junior es comunicador social y Gianni, publicista.

“Mi papá seguirá sonando así nosotros estemos o no, se volvió un legado y un patrimonio de los colombianos y eso es algo que nos hemos dado cuenta, uno sale a la calle o a un pueblo en cualquier época del año y lo primero que se escucha es sus canciones, su música ya es parte del ADN de los colombianos”.

Aclara que no cantan igual a Rodolfo Aicardi, “es imposible”, pero sí tienen voces que de alguna manera se parecen. Un toque diferente que le han dado a esta nueva propuesta es lo que tiene que ver con las visuales (pantallas en los conciertos) en el que se leen frases célebres que se quedaron en la cultura popular como “Tus besos son”, “Que no quede huella que no que no”, “Hasta las seis de la mañana”.

La música de Los Hermanos Aicardi no solo suena en diciembre, trabajan de enero a enero. Rodolfo padre tenía un repertorio amplio, no era solo música tropical, tenía baladas, boleros, música popular. “La cumbia en el verano en Estados Unidos y Europa se mueve muchísimo, hemos estado muy ligados a buscar este tipo de momentos para seguir llevando la música de nuestro padre”.

Marco, otro de los hijos de Rodolfo, es el encargado de la parte administrativa de la agrupación. Entre noviembre y diciembre de 2019 ofrecieron 30 shows, y en los últimos tres meses de este año ya van 22 conciertos.

“La Verbena, el pasado 27 de noviembre, fue un concierto en el que tuve a mi papá mucho en la cabeza, fue un evento muy similar a los que uno vivía cuando trabaja con él. Sentí mucha nostalgia de no poder estar con él y cantar juntos, pero al mismo tiempo hay una alegría porque el legado no se está perdiendo y ahí vamos para que la música de Rodolfo Aicardi siga por 30 o 50 años más”.