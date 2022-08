“La cadena del libro es muy larga”, dice Anthony Pulgarín, un filósofo de 28 años, que por transmitir su amor a los libros en las redes sociales, terminó convertido en librero de una de las tiendas más nuevas y dinámicas de Medellín, Bukz. Desde los autores (que suelen ser los que menos porcentaje reciben por la venta de sus libros), pasando por los editores, impresores, transportadores y vendedores, deben sacar su tajada de productos que no son especialmente de consumo masivo en el país. Los colombianos, según las últimas cifras de la Cámara Colombiana del Libro, leen en promedio 2.7 títulos al año y esto no necesariamente significa que los hayan comprado.

Ya no podía ser un “gentil ocioso”, ahora, además de leer, le tocaba cargar cajas, llevar inventario, limpiar y, por supuesto, vender. A pesar del romanticismo de la profesión, quienes la ejercen concuerdan en que es un trabajo de ventas, que implica labores administrativas. Además, se encuentra dentro de una industria que, a pesar de ser muy productiva, no es la que más ganancias deja, de hecho, quienes trabajan en ella buscan solo ser sostenibles.

A pesar de los retos evidentes, la pandemia sí aumentó la atracción por la lectura y su hábito, además, en el caso de Pulgarín, permite la creación de comunidad. “Tenía un afán de que la gente, de alguna forma, estuviera al tanto de lo que estaba leyendo, afán de compartir, y empecé a recomendar libros en mi Instagram (@anthopulgarin), una forma fácil de llevar la colección de mis libros leídos, luego me di cuenta que se podía hacer más formal. Me interesé y gracias a eso me traté de enrolar en el oficio de ser librero”, cuenta. Ahora sus clientes son los que determinan de alguna manera sus lecturas, pues debe estar al corriente de las novedades y muchas veces lee pensando en buscar algo para alguien específico, porque no siempre lo último que sacan las editoriales es lo que le interesa a su comunidad. Cada librería tiene una personalidad, que muchas veces se ha formado por el trabajo del librero. En el caso de Bukz, además de las novelas, tienen muchos creativos y empresarios en sus bases de datos.

Alejandro Torres, librero de Árbol de tinta, un local de libros leídos en Bogotá, por otro lado, tiene su fuerte en las obras de ciencias sociales y descubrimientos literarios. Su formación como sociólogo y la curiosidad permanente por leer e investigar es lo que alimenta su oficio. En su caso, es algo más personal que comunitario, pero es precisamente su conocimiento y sensibilidad lo que atrae a los clientes, seguros de que encontrarán una buena recomendación, así no sea lo que están buscando. A diferencia de Bukz, que incluso trae libros por encargo, Alejandro pocas veces busca algo que le encomienden, prefiere ir armando el catálogo casi como su biblioteca. Para él, lo que hace falta en el negocio es una mayor apuesta por la producción local, y le parecería interesante que hubiera más traducciones, que curiosamente suelen ser más costosas que las obras originales, pero que en otros países se financian con becas.