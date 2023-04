Expertas internacionales se reúnen en la U de A para repensar a las bibliotecas

A las diez de la mañana un grupo —compuesto en su mayoría por mujeres— se sentó alrededor de una mándala de alimentos en la plataforma del teatro al aire libre de la Universidad de Antioquia. Se trató de los ponentes nacionales y las invitadas extranjeras de la novena edición de la Semana de la Palabra y del Encuentro Internacional de Bibliotecas desde Abya-Yala, venidos desde distintos puntos del continente americano: México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Brasil. El evento es organizado Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia.

El encuentro está lleno de símbolos, los organizadores han echado mano de ellos para dejar muy claro el objetivo de las sesiones académicas y culturales: la búsqueda de otros escenarios para difundir y compartir el conocimiento relacionado con las bibliotecas, la lectura y la palabra. Ello explica por qué las actividades iniciaron de la forma en que lo hicieron. “En el círculo, alrededor de la mándala, se comparte la palabra y los alimentos. Se dispone el corazón para los conocimientos”, dice la profesora Natalia Duque, una de las responsables del encuentro.

Y no es el único símbolo: las charlas y conversatorios de la programación, por ejemplo, se realizarán en espacios al aire libre y en modalidades más cercanas al diálogo y no tanto a la conferencia. “Nuestra propuesta es que este tipo de espacios no se hagan de la forma academicista en que históricamente los hemos hecho”, dice Natalia. En otras palabras, sacar la conversación de las aulas y los auditorios y llevarlas a otros sitios. Por ese motivo —salvo que llueva— los estudiantes y docentes de la UdeA podrán escuchar las reflexiones de los expertos de camino al restaurante, la biblioteca o la clase.

Ese objetivo también se percibe en la lista de los 37 invitados extranjeros y locales. La especialidad de muchos de ellos es la de poner en jaque los saberes convencionales y ampliar las nociones de biblioteca, lectura y difusión del conocimiento. Esos son los casos de las profesoras Franciéle Carneiro Garcês da Silva, de Brasil, y Wendy Juárez, de México.