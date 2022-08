El arte estalla por acontecimientos imprevistos. En el caso de Todas las bicicletas que tuve, el reciente libro de la historietista colombo-ecuatoriana Powerpaola, el momento culminante fue el robo de “Aurorita”, una de sus bicicletas favoritas. Eso la llevó a pensar en su relación con estos vehículos y la forma en que han estado presentes a lo largo de su vida. “Me demoré 5 años haciéndolo, mientras hacía otros trabajos e iba a talleres de escritura. Quería narrar de una manera distinta”, dice Paola Gaviria —el nombre de la dibujante—.

Igual que sus anteriores trabajos, este libro se alimenta de su vida. El trabajo de Powerpaola —que tuvo un instante estelar con la publicación de Virus tropical, su ópera prima— tiene un fuerte acento autobiográfico. Sin embargo, con el paso de los años su mirada y su trazo han ido cambiando, ajustándose a las exigencias del presente. “En cada libro que he hecho me he propuesto usar materiales completamente distintos y que tengan que ver con la misma historia”.

