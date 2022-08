“B aby, no me llame’ // Que yo estoy ocupá’ olvidando tus male’ // Ya decidí que esta noche se sale // Con toda’ mis motomami’, con toda’ mis gyale’” , canta Rosalía en su más reciente éxito Despechá, en la que la española suena como una puertorriqueña más, tragándose las eses y abreviando palabras.

También explica que muchas veces eso ocurre dentro de la misma grabación “que sonó cool y quedó así”, al comentar que hace años era más común aún, “porque la mayoría de los boricuas son compositores y en sus letras dejan su sello”.

Maya expone que no se trata de un fórmula preconcebida para lograr impacto, sino que casi siempre surge de una manera natural. En ese mismo sentido piensa la artista urbana Nath, que nació en Venezuela y que lleva toda su vida viviendo en Itagüí, en el Sur del Aburrá.

La interprete de Pa que no vuelvas, Rota, Las Esferas o Fácil considera que el género urbano nació con una jerga y unas palabras propias, oriundas de Puerto Rico, “pero nosotros estamos tratando de cambiar algunas palabras y meter algo más local, es un proceso de transformación, pero aún usamos los vocablos y entonaciones de Puerto Rico como chingar o cabrón”,

En ese proceso de transformación y de adecuación del ritmo han sido fundamentales figuras paisas como Ferxxo, Blessd y Ryan Castro con la incorporación en sus canciones de palabras como Nea y Mor en las letras del reguetón.

Hola, amor, ¿cómo estás? // ¿Por qué tan perdido, pues? // ¿Cuándo va a invitar a parchar a Miami con el Ferxxo, con Sky? / Y yo invito amiguitas, pues, mor //No se me pierda tanto, muah, canta Ferxxo en Chimbita, donde además de usar palabras como parchar y mor, no bota las eses (s).