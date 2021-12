Este medio de comunicación conoció que la salida de la anterior directora, Shirley Zuluaga, no contó con el respaldo del secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Osmar Narváez, ni con el de su subsecretario Sebastián Trujillo. Al parecer, esta no es la única discrepancia dentro de la Alcaldía de Medellín. En su cuenta de Twitter, Trujillo le pidió públicamente a Quintero reconsiderar la elección de González para ejercer un cargo para el que no tiene la experiencia profesional requerida.