Después de tres años (su primera y última visita a Colombia fue para el Estéreo Picnic de 2018), la banda británica regresa a los escenarios del país.

El concierto de esta noche (12 de mayo) en Bogotá, que tendrá como teloneros a LosPetitFellas, abordará un total de 21 canciones que, a menos de que haya cambios internos, serán las siguientes:

M1 A1; Strange Timez; Last Living Souls; Tranz; Aries; Tomorrow Comes Today; Rhinestone Eyes; 19-2000; Cracker Island; O Green World; Damon piano intro; Pirate Jet; On Melancholy Hill; El Mañana; Stylo (with Bootie Brown); Kids With Guns; Interlude: Elevator Going Up; Andromeda (D.R.A.M. Special vocal outro); Momentary Bliss; Dirty Harry; Superfast Jellyfish; Feel Good Inc. y Clint Eastwood.

La banda, junto a otros artistas grandes como Miley Cyrus y Kiss, agotó el 100 % de su boletería a los pocos días de haberla puesto en venta en el país.

Con el fin de que se prepare para el show que tendrá lugar en el Movistar Arena, le dejamos la siguiente playlist.