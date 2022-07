Los seguidores de Darío Gómez cantan sus canciones para despedirlo, y lo hacen como él les enseñó, con fuerza, con sentimiento, con recuerdos de conciertos o de haberlo conocido, porque era alguien cercano con sus fans.

En Medellín, los homenajes se han hecho en la Clínica de las Américas cuando se supo la noticia, después en las afueras de Medicina Legal, en la comuna de Castilla, en la 70 y en varias calles. Además estará en cámara ardiente en el coliseo de voleibol Yesid Santos, ubicado en la unidad deportiva Atanasio Girardot.

Recuerde: Ni borrachos ni trago, las medidas para asistir al homenaje póstumo a Darío Gómez en Medellín

Cantar es la mejor manera de enfrentar las tristezas, y las canciones se han escuchado desde que se supo de su muerte. Él dejó instrucciones en Nadie es eterno: “Cuando ustedes me estén despidiendo, en el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo”. Así que no hay que llorarlo, sino cantarle.