Pescados de dedo parado fáciles para la casa

He tenido la fortuna de ver cocinar y probar exquisites como los ahumados de los esquimales Yupik en el estrecho de Bering, los escabeches de la Patagonia, huachinango en Pujol en el DF con estrellas Michelin, los comelones de los Rzepeki por Itatí en el Paraná, los cebiches de Chorrillos en Lima, las moquecas bahianas, los rondones de los rastafaris pero con toda seguridad que ninguno me ha emocionado tanto como un bocachico frito en la Sierra en Puerto Nare, un pargo en Playa Dorada con arroz de coco o una payara oreada por los Puinaves de barranco tigre en Guainía.

Creo que soy como la mayoría de humanos que no distinguimos mucho entre el sabor de unos y otros, pero particularmente no me gustan aquellos fuertes como salmón, arenques o bacalao.

Me encanta el pescado en los cebiches colombianos con los que crecí en nuestras playas del caribe. Siento que mucha gente compra innecesariamente pescados caros para los cebiches y en algunos restaurantes come basa sin darse cuenta por aquello del gato por liebre. En muchos sitios en donde se inventaron eso propio de las costas “pescado del día” que hace referencia a que fue recién sacado del agua, seguramente lleva varios días congelado y en otros en donde lo bautizaron “pesca blanca” es porque prefieren no poner que es basa o panga, que es lo mismo, que cogió mala fama por el río Mekong. Ya no vale la pena la imprecisión porque es un tipo de bagre con un sabor similar a todos los “peces gato”, lo que pasa es que la sicología pesa mucho a la hora de comer y a la gente se le metió que es malo (añoro el emoji: “mejor me quedo callado”). Hoy se cultiva basa en Colombia por varias regiones y ya se metió a la cuenca del Magdalena, algo irreversible.

En pesqueras como Amazonas en la Mayorista y en el restaurante Pesqueira se puede ilustrar y consultar lo que deba saber ya que sus dueños conocen mucho de los pescados en la cocina, pero lo básico que debería saber es que salmón y trucha van mejor salteados o a la plancha, el bocachico, la cachama, la sierra y el pargo son perfectos fritos, la tilapia es excelente para los cebiches y los bagres son ideales para sudaos y sancochos. En cuanto a los de alto turmequé con el lenguado y el dorado va a la fija. El paiche o pirarocú que es un fenómeno de la naturaleza es magnífico para comer, pero debe asegurarse de que provenga de criadero ya que sacarlo de su hábitat hace un daño irreparable.