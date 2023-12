“Allí la grabé con el sello Codiscos. David Ocampo, el jefe de producción de la disquera, me la tenía preparada: ‘Óscar —me dijo—, tengo una cosita aquí para que usted escuche. Me la trajeron de la Argentina. Esto es de Carlos Espaventa y él mismo la cantó y no hay más copias. Esto es para usted, para su voz, cántela a su estilo’. Yo estaba grabando con Ibarra y Medina, nada menos. Ellos la oyeron, afinaron guitarras y la montamos. Desde que salió fue un tiro”, le dijo el maestro a Ricardo Rendón en una entrevista que le hizo en septiembre de 2019 y que se publicó en EJE21.

Pero Cama Vacía no fue su único éxito. Óscar deja un gran legado, pues grabó alrededor de 36 LP, 13 CD y un DVD, llegando a ser reconocido como un destacado intérprete del repertorio sureño, y canciones como China hereje, Hojas de calendario, Farolito, Desde que te marchaste, El Redentor, Esos tus ojos negros, Me besó y se fue, Mujer ingrata, Que nadie sepa mi sufrir y Quisiera amarte menos, con las que generaciones enteras de colombianos se enamoraron, sufrieron y lloraron por amor, y tomaron aguardiente hasta el amanecer en las cantinas de la vieja Guayaquil.

Hoy, el país despide a otro de los grandes de su música, un hombre implícitamente presente cuando en algún rincón, alguien entona, a todo pulmón: “Desde un tétrico hospital / donde se hallaba internado, / casi agónico y rodeado / de un silencio sepulcral, / con su ternura habitual, / la que siempre demostró, / quizá con esfuerzo o no / desde su lecho sombrío, / un tísico amigo mío / esta carta me escribió”.

Así lo recuerda músicos, historiadores y periodistas

* “Óscar Agudelo perteneció a una primera generación de músicos colombianos y ecuatorianos dedicados a la difusión de lo que hoy conocemos malamente, o de manera errónea, como música popular. Yo prefiero llamarlo música cantinera de carácter latinoamericano, porque en ella hay involucradas una cantidad de influencias como la del tango argentino, la de la ranchera mexicana y la del pasillo ecuatoriano, entre otras.

Esa música cantinera logró tener un realce nacional gracias en un principio a dos figuras colombianas, y a un par de figuras ecuatorianas que terminaron viviendo aquí. Por los lados de los nacidos aquí, me refiero a Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, el famoso Caballero Gaucho y Óscar Agudelo, por ejemplo, que eran prácticamente de la misma generación; y por el lado de los ecuatorianos, al Dueto Ibarra y Medina, Olimpo Cárdenas e incluso un poco Julio Jaramillo, siendo Julio Jaramillo un poco más del ala del bolero, si se quiere, pero de un bolero un poco más popular.

El caso es que todos esos personajes y todos esos nombres le abrieron un camino a todas esas músicas que vendría después con nombres como carrilera, guasca, despecho y, últimamente, música popular, y cada uno de quienes hoy están integrando esa nómina tan vendedora tiene algo por agradecerle a Óscar Agudelo. En particular, nosotros tendríamos que agradecerle también que en su discografía incorporó temas que pertenecían a las tradiciones de otros lugares como Puerto Rico, Ecuador, Argentina y que de repente no hubiéramos escuchado aquí si no fuera por él”, Jaime Andrés Monsalve, periodista y crítico musical.