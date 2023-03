Olga Tañón estuvo en Medellín grabando salsa con Yan Collazo

La voz y la figura de la puertorriqueña Olga Tañón están inscritas en la historia de la música latina.

En su carrera aparecen 25 álbumes, así como dos premios Grammy anglo y cuatro latinos, y 31 Premios Lo Nuestro.

La artista boricua, que desde hace 30 años está radica en Estados Unidos, visitó la semana pasada Medellín, como parte promocional del sencillo Tesoro mío, una salsa de Yan Collazo, bajo el sello paisa Codiscos.

Ambos músicos hablaron con EL COLOMBIANO sobre esta canción, que ya lidera los listados de los temas de salsa más escuchados en el país.

¿Cómo nace este proyecto conjunto?

Yan Collazo: “Este tema lo tuve durante cinco años metido bajo el brazo, porque no aparecía la persona idónea hasta que decidí hacerle la propuesta a este gran ser humano y cantante que es Olga (Tañón), cuando ella aceptó en casa celebramos como si hubiéramos ganado un Grammy, es un gran orgullo tenerla en esa canción y que nos haya dicho que sí”.

¿Qué la sedujo de Tesoro mío, que la llevó a grabar salsa?

Olga Tañón: “Lo primero es que me acordé de esa canción de muchos años atrás, fue un tema que fue éxito y tuvo su propia telenovela en Venezuela, y la idea me entusiasmó. Soy salsera de corazón, soy puertorriqueña, aunque no grabo mucha salsa porque no es mi género principal, así que asumí el reto.

Me encantó hacer este dúo, porque a veces no es suficiente que la otra persona cante bien o haya empatía, sino que sea un gran profesional y mejor ser humano y cuando conocí a Yan (Collazo) y a su esposa descubrí una familia, la hemos pasado muy bien, terminamos siendo superamigos. Me encanta hacer canciones con personas que cantan hermoso”.

¿Qué tal la expereincia de grabar a dúo?

Yan Collazo: “Cuando te rodeas de profesionales el trabajo fluye, desde lo musical y lo vocal. No fue difícil y el trabajo con el equipo de producción acá en Medellín fue espectacular, esto es un trabajo colectivo, no es de una o dos personas”.

¿Cómo ve el tema de las colaboraciones musicales?

Olga Tañón: “Esto no lo solíamos hacer tiempos atrás y hemos aprendido de la gente del género urbano a ser menos orgullosos como cantantes de música tropical, ahora me pregunto por qué antes no hacíamos estas colaboraciones.

Me gusta mucho que nos estamos abriendo a compartir el talento con los otros y reconocer los atributos de los demás y eso es una chulería. Hay que meterle una patada al ego”.

¿Cómo ha sido este reeencuentro con Colombia, en especial con Medellín?

Olga: “Yo hubiera querido que mi mamá estuviera viva para ver esto, porque su música favorita era la cumbia, pese a que nunca estuvo en Colombia, así que le hubiera encantado estar acá, tal y como me gusta a mí.

Hacia rato no venía a Medellín, vine a rodar el video y ahora a la promoción y encontré una ciudad muy moderna, en la que siento muy tranquila y querida”.

¿El reguetón frenó la salsa y el merengue?

“Yan Collazo: En países como Colombia y Puerto Rico hay espacio para todos, no hay un bar o una discoteca en los que no suene un merengue o una salsa, porque toda la noche no se puede pasar con solo reguetón, eso sí hay que trabajar el mercado, hacer cosas de calidad y respetar el público”.

¿Qué viene después de este sencillo?

Olga Tañón: “Estoy haciendo muchas cosas, he grabado más de 24 temas, con un montón de videos hechos, sigo escribiendo y produciendo.

Viene una nueva gira por 18 ciudades de Europa, Venezuela y Puerto Rico, país al que regreso a un show después de 14 años de no hacerlo, siendo mi patria hace más de 30 años no vivo allí. Quiero hacer muchas cosas que tenía postergada”.