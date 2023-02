Una de las razones que daba el escritor George Orwell de por qué escribía se refería al entusiasmo causado al leer por “el impacto de un sonido sobre otro”, “la firmeza de la buena prosa o el ritmo de un buen relato”. Al hablar de “Por qué escribo” —como se titula el ensayo citado— se asoman al tiempo las razones de “por qué leo”: motivos políticos, históricos, estéticos, personales, sentimentales. Todo eso que acompaña al lector en su proceso no siempre resulta fácil de detectar: lo que engancha, asombra o conmueve a uno puede hacer huir a otro, o dejarlo indiferente. Hay lecturas que nos mueven a leer más, como cuando una cosa lleva a otra que lleva a otra. O menos, como cuando una puerta inesperadamente se cierra. Pero cuando un autor nos conduce a un libro de otro autor nos impulsa a quedarnos en una época, en una tendencia, en un género o una voz que nos habla al oído como si fuera una amiga. Un libro puede ser una ventana, pero también un muro sin fisuras: puede acabar con una grata experiencia lectora; puede propiciarla.

¿Qué puedo leer si no he leído nada últimamente? ¿O si tenía el propósito de empezar un 2023 leyendo y no lo he conseguido? ¿Qué puedo leer si quiero empezar a ser un lector? ¿Si quiero conocer un solo libro que me haga amar la lectura para siempre? Varios libreros y autores le dijeron a EL COLOMBIANO el libro que se les vino a la cabeza con estas preguntas.