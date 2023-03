Vivir Quintana: “Te mereces un amor bonito, libre, honesto, compañero”

La artista mexicana Vivir Quintana, quien se dio a conocer con “Canción sin miedo”, aseguró este lunes en una conferencia de prensa que, como relata su nueva canción, todas las mujeres merecen un buen amor.

“Platicando en un café con una amiga muy talentosa me dijo ‘yo siento que no me merezco un amor así’, pero yo pienso que todas lo merecemos, sobre todo en México, uno de los países más violentos”, relató la compositora oriunda de Francisco I. Madero, en el norteño estado de Coahuila.