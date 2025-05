Xmosis: vuelven los verdaderos “Ekhymosis”

No corresponde explicar acá el motivo de la disputa por el nombre, pero los antiguos integrantes de la banda Ekhymosis, los mismos que sacudieron la escena del rock de los noventa en Medellín con los álbumes Niño Gigante, Ciudad Pacífico, Amor Bilingüe y el homónimo Ekhymosis, se reunieron para volver a recordar —y recordar con el público, que es el fin último del artista— canciones como De Madrugada, La Tierra, Solo, Raza, Ciudad Pacífico. ¿Quiénes son? Los mismos —sin Juan Esteban Aristizábal—: en la guitarra “Toby” Tobón, en la batería José Lopera, en el bajo Andy García —miembro fundador— y en la voz Sebastián Yepes, exvocalista de la banda Sanalejo.

Se llaman ahora Xmosis —el nombre original, Ekhymosis, quedó en manos de quienes en 2012 se reunieron para revivir el proyecto de heavy y trash metal, género que (dicho sea de paso) fue la base de la banda en 1988— y tendrán un concierto el 5 de junio en el Centro de Eventos Centauro, en Envigado, donde también se presentará el famoso tributo argentino a Queen, God Save The Queen.

En este caso Xmosis es Ekhymosis —el caso tuvo un pulla de los metaleros en las redes sociales, diciendo con lenguaje religioso metalero que aquella “banda de pop” no tiene nada que ver con el nombre—, no importan los pleitos. La banda de Toby, José, Andy y Sebastián está hecha de las canciones que todos conocimos en los 90 y que coreamos en nuestra adolescencia malherida de violencia; es decir, es una banda hecha de memoria emotiva. Será, en su proporción local, como escuchar las canciones de The Beatles en la única voz del gran Paul.

Dice Toby: “Hay una situación por la que no pudimos usar el nombre que tuvimos, entonces para no darle muchas largas a las cosas, a mí se me ocurrió esta barbaridad de ponerle una equis, que cuaja bien, somos los ‘ex’ y volvimos; regresamos a canciones que nos pertenecen, que la gente cantó, con las que hizo a la gente vibrar. En esa época no sabíamos nada del negocio, solo queríamos hacer música. Nosotros crecimos soñando, era una época rara, dura, abrupta. El ‘ex’ es pasado, presente y futuro. Tenemos 30 años más, que no queden en vano”.

Dice José: “Xmosis es un montón de nostalgia, porque es la primera vez que nos juntamos después de 27 años. Toby cogió la guitarra y empezamos a tocar Ciudad Pacífico, en ese momento pasó algo muy bonito y mágico en el estudio. El asunto es que queremos que esto sea para rato. Ya llevamos cuatro meses en el estudio haciendo los arreglos de las canciones y estamos muy felices”.

Dice Sebastián: “Hace cuatro años y medio vivo en Medellín. Toda la música que yo he podido hacer desde los tiempos de Sanalejo ha transitado por los caminos de José y de Toby. José fue el productor de dos álbumes de Sanalejo y Toby del último en el que yo estuve; luego produjo mi primer álbum como solista. Lo que soy como músico es por ser fan de Ekhymosis, y hoy tengo el privilegio de cantar y ser un puente conector con esas ideas”.

Las canciones de los álbumes de los noventas que los llevaron a girar por México y Estados Unidos, en un viaje sin retorno que los desintegró y expulsó a ser productores —Juanes se convirtió en la imagen del rock colombiano por casi veinte años— y a cambiar los sonidos del país, basta ver que tanto Toby como José han estado como productores en casi todo lo que ha sonado en las emisoras del país, esas canciones tendrán nuevos arreglos, rearmonizaciones y hasta nuevos instrumentos —no se pueden perder lo que vendrá con Solo—, pero el viaje no quedará ahí, es probable que en unos meses conozcamos nuevas canciones, nuevos lanzamientos.

En un diálogo de Ruido de fondo, la magnífica novela de Don DeLillo, Babette dice: “Tan solo a lo largo del pasado año he ayudado a cientos de personas a remontarse a existencias anteriores por medio de la hipnosis”. No es necesaria la hipnosis: en la música viven los recuerdos más poderosos; las vidas anteriores las vivimos en los noventas o el año pasado, por eso los ‘ex’ —como Xmosis— son pasado, presente y futuro, porque guardan en su aroma secreto, la música.