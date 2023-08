Sobre su música, Velásquez dice que es como “un viaje en el que vos te montás en un botecito y ves el mar, ves la arena, ves todo. Es un viaje introspectivo a sentimientos propios, principalmente al amor”.

Dice que no aspira a convertirse en un cantante famoso, insiste en que le gusta la vida tranquila. Con el lanzamiento de su primer álbum habrá cumplido su gran sueño artístico: “mis más grandes aspiraciones con la música son sentirme realizado, más que convertirme en un boom musical. Eso me tiene sin cuidado. Yo ya he cumplido muchos sueños con mi marca y con mi vida, entonces no es que me quiera volver J Balvin. A mí me gusta vivir tranquilo, yo grabo música y si a la gente le gusta bien, y si no también”.