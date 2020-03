Un bolero hecho salsa

El año pasado presenté dos sencillos, el primero fue Vengo, que se ubicó en los primeros lugares en Colombia durante 18 semanas siendo número 1, y luego Vas a acordarte de mí, que estuvo en la parte alta de las listas”.



“La responsabilidad con Veinte años es hacerla bien, distinta, es una canción de alta calidad, especial, y grabarla en salsa es diferente, es un riesgo placentero, que reconforta”.



“Cuando comenzamos no teníamos las plataformas de difusión de hoy, esa es la diferencia. Si hubiéramos llegado en ese momento con la tecnología de ahora hubiera pasado lo mismo que lo que sucede actualmente con el reguetón”.



“Escogí Veinte años para el álbum Salsa y sentimiento después de que vi a Willy Chirino cantándola. Es un tema que también han interpretado Omara Portuondo y Buena Vista Social. Estoy muy emocionado con esta invitación de Codiscos de venir a grabar a Medellín”.



“Me estoy adaptando a las redes sociales, eso no es de la noche a la mañana, yo no era chiquito cuando se inventaron, así que toca entenderlas y familiarizarse. No hay que ser intenso con el público”.



“Antes que las llamaran colaboraciones eran dúos, tríos o cuartetos, ahora se nota que hay muchos artistas que si no están acompañados no saben cantar solos y eso genera muchas dudas.

Las veo bien, pero no me asombran”.