El maestro de muchos: el legado de Tony Bennett

Comenzando con la grabación de la canción de la película Because of You en 1951, Bennett cantó docenas de éxitos, incluidos Rags to Riches , Stranger in Paradise y, en lo que se convertiría en su tema característico, I Left My Heart in San Francisco , que le valió dos de los 19 premios Grammy que recogió en su carrera.

Pero la invasión británica de Estados Unidos liderada por The Beatles pasó factura al cantante, cuya música comenzó a tornarse anticuada. Sin embargo, con el tiempo, su carrera revivió. “Cuando apareció el rap, o la música disco, cualquiera fuera la nueva moda, no traté de encontrar algo que encajara con el estilo de la escena musical”, le dijo Bennett a la revista cultural británica Clash. “Simplemente me mantuve y canté con sinceridad y traté de ser honesto conmigo mismo, sin comprometerme nunca, simplemente haciendo las mejores canciones que pude pensar para el público. Y afortunadamente dio resultado”.

“El mejor”

Nacido el 3 de agosto de 1926 en Astoria, en el distrito más cosmopolita de Nueva York, el cantante, cuyo nombre verdadero es Anthony Benedetto, debe parte de su singular longevidad a su técnica vocal.

Formado en el bel canto, el que se hacía llamar Joe Bari al principio de su carrera, mantuvo intacta su voz durante toda su vida. Encarnó la canción de la posguerra, sin caer en la vejez. Dejó pocos clásicos, a diferencia de Frank Sinatra, otro hijo de inmigrantes italianos del área de Nueva York, con quien fue muy comparado, pero cuyo éxito fue muy superior.

Sus mayores éxitos llegaron al principio de su carrera, a comienzos de la década de 1950, incluidos Because of You, Rags to Riches y Cold, Cold Heart y no muchos más.