“Mientras haya vivo un colombiano la salsa no morirá”: Tito Nieves acerca de su canción Soy

“Estoy muy contento de estar promocionando este nuevo sencillo junto a mi hermano Gilberto Santa Rosa, con el que tengo una amistad desde hace 40 años. Desde hace año quería grabar esta canción y cuando decido hacerla voy a Puerto Rico al sepelio de un amigo y allá me recibe Gilberto, le cuento del tema y él me dice que también tenía otra canción.

¿Qué dijo Willy del tema?

“Se puso contentísimo, Willy se lo merece, es un tremendo ser humano, es una gran productor y arreglista, famoso por los temas que le hizo a Celia Cruz”.

Le puede interesar: Un dólar por 250 reproducciones: así facturan los artistas en plataformas musicales

¿Que lo tiene por Colombia?

“Acabamos de hacer dos presentaciones en Ibagué, ahora me regreso a Estados Unidos y luego viajo a una gira por Europa, en Barcelona, Italia, Londres, y luego a Chile y Uruguay en agosto”.

¿Cómo analiza las nuevas dinámicas de la industria en la que cada mes hay que estrenar una canción?

“Me tuve que acostumbrar, esto cambió, ya lo físico no existe por mucho que algunos artistas quieran vender vinilos. Ahora hay que estar en las plataformas para estar vigentes.

Yo cada dos meses tiro un nuevo sencillo, porque así lo exigen las plataformas y así lo impuso el reguetón”.

¿Qué percepción tiene sobre el reguetón...?

“Yo respeto todos los géneros y destaco que el gran aporte del reguetón es que ellos pensaron la música como negocio, entendieron muy bien la industria y por eso han ganado tanto dinero, son dueños de sus grabaciones, de las canciones, en cambio lo de nosotros pertenece a las disqueras.

Hoy en día estos muchachos tienen muy claro cómo funciona esto y eso me genera mucho respeto

Hoy el nombre más grande en la industria se llama Bad Bunny, que hace cinco años estaba surtiendo latas en un mercado de San Juan (Puerto Rico)”.

Le recomendamos leer: J Balvin, en “Alta”, lanza nueva canción y reactiva su carrera

¿Por qué no hay renovación en la salsa, porque son siempre los mismos desde hace varias décadas?

“Yo he criticado esa falta de nuevos artistas, los últimos grandes talentos fueron Jerry Rivera y Marc Anthony y eso fue en los 90, se me hace difícil entender que no hay más nombres, pero tengo esperanza en la renovación, ahora estoy trabajando con una joven que se llama Daniela Darcourt con la que ya he grabado varios temas.

También está Norberto Vélez, por eso no pierdo la fe que ellos van a seguir hacia adelante con esta música”.

¿Qué papel juega Colombia en esa vigencia de la salsa?

“Yo tengo una premisa y es que mientras haya vivo colombiano, la salsa no muere. Nunca, créemelo, nunca va a morir, porque este es uno de los países que más apoya el género y siempre ha sido así.

Acá fueron grandes artistas que en sus países la gente no conocía, como el fallecido Mariano Cívico, Roberto Lugo, Maelo Ruiz y Cheo Andujar, entre otros, que acá son ídolos”.

¿Lo tendremos pronto por Medellín?

“Ya tenemos fechas, pero todavía no está el contrato, pero ya muy pronto lo vamos a confirmar, me muero por llegar a Medellín para ir al Pueblito Paisa para comerme una bandeja, que me encanta.

Medellín es uno de mis lugares favoritos en el Tierra, porque me trae muchos recuerdos de Puerto Rico”.