Hace menos de un mes Ricardo Montaner se presentó en Medellín con sus grandes éxitos en vivo y hoy vuelve a ser noticia gracias a una promesa cumplida a su padre Eduardo y a su abuelo Laurentino.

El artista, de 64 años, lanzó esta semana su nuevo trabajo Tango, 11 canciones con las que busca que este género sea nuevamente popular y universal y con el que además viajó al pasado para honrar sus raíces. Desde Buenos Aires, el artista habló de la emoción que le produce este álbum.

¿Cómo fue el proceso de este disco?

“Entramos a estudio en enero de este año aquí en Buenos Aires, estuvimos trabajando en el estudio cerca de 15 días. Me junté con Gerardo Rozín, que está en el cielo ahora, y con Diego Núñez para producir este álbum que es sin duda un reencuentro con mi ADN, con mi niñez, es volver a la esencia, al origen, a donde todo comenzó. Es una manera de cumplirle a mi abuelo Laurentino una promesa y a mi papá, porque cuando yo era chiquito, mi papá me subía a la mesa y me decía que le cantara un tanguito a capela. Hoy estoy cumpliendo esa promesa que le hice a mi papá”.

¿Cómo fue la selección de esas canciones?

“Hicimos con Gerardo y con Diego varias reuniones de repertorio. Gerardo tenía muy claro qué tangos quería que yo grabara, yo tenía muy claro algunos que quería grabar sí o sí, porque significaban mucho para mi mamá, para mi papá, para mí, y por supuesto Diego ponía orden porque hubo un momento en que llegamos a tener más de 30 canciones. Entonces había que despejar la pista para que nos quedaran las 10 que queríamos”.

Pero son 11 canciones...

“Gerardo tenía la varita mágica y para cerrar me dijo que grabara Fuimos, yo no la conocía, me la puso, me costó trabajo aprendérmela, pero hoy se convirtió, probablemente, en una de mis favoritas”.