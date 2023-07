Systema Solar, música nueva, colaboraciones y un Futuro Primitivo

Si la vida es la misma, se repite, las lecciones también. Por eso Systema Solar vuelve a presentar En los huesos, una de las primeras canciones de la banda, pero ahora en colaboración con Aterciopelados. Entre las dos renovaron una canción que habla sobre el miedo —un miedo que es común, que es de todos, que es legendario— a unos oyentes nuevos, para que lo conozcan, para que lo pasen rápido. Renovar la canción para que no se renueve el miedo: de que nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos, no seas capaz de ser, lo que no quieras ser, no solo vivir por vivir es vivir, repite Systema Solar. Juventudes maravilla, tan lejanas las orillas, despertando, en canoa remando, desafiando la ola, sé que ya no estoy sola, agregó Andrea Echeverry. Además de la nueva versión de la vieja canción, Systema Solar está próximo a lanzar un disco en el que están trabajando hace un par de años, Futuro Primitivo. Todo apunta al futuro, pero el futuro parece estar atrás, en lo que queda por resolver. EL COLOMBIANO habló con Jhon Primera (vocalista de la banda) para saber más de ese futuro.

¿Cómo es la historia de la primera versión de En los huesos? “Bueno, este tema es del primer disco del Systema Solar. Íbamos para un evento en Medellín y teníamos un mes para sacar un disco, para crear un repertorio en realidad, porque nosotros nunca pensamos en el Systema Solar”. Systema Solar nació por ese evento en Medellín... “Sí, resulta que a Vanessa Gocksch la invitan a un evento como DJ y ella se le ocurre la idea y le dice al programador que ella tiene una banda y el man le dice que cómo se llama la banda y ella dice, después te digo... Pero nada, la banda no existía, no tenía nombre ni nada. Entonces ella, en ese tiempo empezó a unirnos, a llamar a las personas, a decir voy a hacer un evento y necesito que nos unamos para hacer un grupo...”. Le puede interesar: Tomate´s Combo: la receta de la salsa original Y entonces... “Nada, yo me vine a Bogotá porque en ese tiempo fui el que ganó el primer lugar de la batalla de Red Bull, entonces tenía la final acá en Bogotá representando la Costa, y ahí todo se conectó. A mí ya me había dicho de la banda, entonces llego a Bogotá y aprovechando la situación me reúno con Dani Boom y conozco a Dj Fresh, a Walter...”. ¿Y la canción? “Yo me fui al centro donde quedaba el estudio de Dani Boom, allá empezamos a hacer las primeras canciones de Systema Solar. Y Dani Boom llegó con una idea, hablando del miedo y se une con Walter a hablar de eso y a ellos se les ocurre que sacáramos una canción del miedo y nada, ahí empecé a escribir En los huesos, la primera versión. Esa idea me inspiró muchísimo, ese día escribí y escribí y hubo muchas cosas que no quedaron porque ya la canción estaba muy larga”.

¿Qué significó volver a esa canción pero ahora al lado de Aterciopelados? “Nosotros siempre habíamos querido colaborar con los Aterciopelados. Siempre que nos veíamos en los camerinos, en algún evento, en algún show, siempre era como: ‘ey muchachos, cuando hacemos una canción’. Entonces en el 2020 tuvimos la idea de sacar como el cumpleaños del primer disco e hicimos tres colaboraciones, una con Puerto Candelaria, dos con Elkin Robinson, y queríamos con Aterciopelados, pero se siguió prolongando porque teníamos otras cosas que hacer, pero ya por fin lo logramos...”. Le recomendamos leer: Kiomy debuta en la música con un homenaje a su papá, Junior Jein Esa canción siempre suena vigente... ¿cómo fue volver a pensar y escribir sobre el miedo tantos años después? “Systema solar se enfoca mucho en decir las cosas, pero decirlas con alegría y siempre dando ánimo a las personas. Esta canción habla sobre darles ánimo a las personas, de que hay que dejarse de cargas, no hay que perderse mucho la vida para vivir ligero y ser feliz. El que quiere ser feliz tiene que dejar de estar pensando en tanta cosa, ni estar cargando tanta deuda de tantos problemas... Nada, hay que andar ligero en la vida para avanzar bien. Hay que ser quien eres mientras no le hagas daño a otra persona, una persona que no es quien, sino que quiere aparentar nunca va a ser feliz”.

Son miedos viejos para oyentes nuevos... “En esta nueva versión Andrea aportó muchísimo. Puedo decir que fue la cerecita del pastel, porque sus línea hablan sobre las juventudes y la juventud es el futuro. Entonces sí, es el mismo mensaje para las nuevas generaciones, entonces obviamente la canción se renueva”. La música cada vez parece más limitada, como que se le queda corta a tantas cosas que son la vida... “Systema Solar es una banda que siempre va a estar renovada porque lo que decimos siempre son cosas que pasaron, que pasan y que pasarán. El miedo siempre va a existir en todas las personas, pero tenemos que saberlo dominar. Una vez me escribió una persona, hace como 8 años, a decirme que nos agradecía mucho porque él sale a trabajar con esa canción y me decía que lo animaba mucho. Eso a mí me impactó muchísimo y nunca lo voy a olvidar porque me hizo sentir como un médico, como un curandero. Es muy, muy, muy gratificante que alguien te diga que una canción los anima a hacer algo, a trabajar, a vivir. Imagínate”.