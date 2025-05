Shakira, la única ganadora colombiana en los American Music Awards

Rhythm Is Gonna Get You, Conga y su nueva canción La vecina.

La gran ganadora de la noche fue Billie Eilish con 7 premios. Estos algunos galardones de la jornada:

Artista del año - Billie Eilish

Mejor nuevo artista - Gracie Abrams

Álbum del año - Billie Eilish, Hit me hard and soft

Canción del año - Billie Eilish, Birds of a feather

Colaboración del año - Lady Gaga & Bruno Mars, Die with a smile

Canción social del año - Doechii, Anxiety

Tour favorito - Billie Eilish

Video favorito - Lady Gaga & Bruno Mars, Die with a smile

Artista pop masculino favorito - Bruno Mars

Artista pop femenina favorito - Billie Elish



De las 10 nominaciones que tenía Kendrick Lamar solo ganó como Mejor canción Hip Hop por Not Like Us y en las categorías latinas los ganadores fueron:

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Becky G

Mejor álbum latino: Bad Bunny DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Mejor canción latina: Soltera, Shakira