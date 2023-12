En Colombia no es la excepción y las playlist nacionales tiene protagonistas muy marcados. “En Colombia, las canciones tradicionales de la temporada se posicionan como líderes indiscutibles, siendo Los 50 de Joselito los artistas que más reproducciones han acumulado en estas fechas. Sin embargo, la reina de la Navidad norteamericana, Mariah Carey, ocupa el primer lugar de la canción más escuchada con su infaltable All I Want for Christmas Is You , que también se posiciona como la canción navideña más escuchada a nivel global”, cuentan desde la plataforma.

1. All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey

Las canciones con temática exclusivamente navideña que acumulan más reproducciones en Colombia son:

1. All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey (1994)

2. Snowman de Sia (2018)

3. Last Christmas de Wham! (1984)

4. Aires De Navidad de Héctor Lavoe, Willie Colón, Yomo Toro - (1973)

5. Cantares de Navidad de Los Hispanos, Rodolfo Aicardi (2004)

6. Jingle Bell Rock de Bobby Helms (1957)

7. Mensaje De Navidad de Colacho Mendoza, Diomedes Diaz (1980)

8. Feliz Nochebuena de Los Hispanos, Rodolfo Aicardi (2001)}

9. Rocking around the Christmas Tree de Brenda Lee (1964)

10. Santa tell me de Ariana Grande (2014)

11. Feliz Navidad de José Feliciano (2001)

12. It’s the most wonderful time of the year de Andy Williams (1963)

Un dato curioso es que a nivel mundial, el álbum más reproducido en lo que va de este año es Christmas de Michael Bublé, que también se lleva el título al álbum navideño más reproducido de todos los tiempos en Spotify.

A nivel mundial, los cinco artistas navideños más reproducidos son: Michael Bublé, Mariah Carey, Bing Crosby, Ariana Grande y Frank Sinatra.

Y otro dato: a nivel global, los fans en Spotify reproducen más música navideña los domingos.