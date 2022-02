¿Por qué el fenómeno de No se habla de Bruno?

1. A Whole New World (Canción de Aladdín) de Peabo Bryson & Regina Belle. Número 1 en 1993 por una semana.

2. Can You Feel the Love Tonight de Elton John (del Rey León). Llegó al 4 lugar en 1994.

3. Colors of the Wind de Vanessa Williams (de Pocahontas). Llegó al número 4 en 1995.

4. Let it go de Idina Menzel (de Frozen). Llegó al quinto lugar en 2014.

5. Beauty and the Beast de Celine Dion & Peabo Bryson (de La Bella y la Bestia). Alcanzó el puesto 9 en 1992.