Suspenden concierto de ABBA por fatal accidente en Uppsala

En un accidente previo a un concierto homenaje al grupo ABBA, Thanks for the music, en Uppsala, dos personas fallecieron y una más resultó herida, informó la policía sueca.

Aparentemente los hechos se dieron luego de que un hombre de unos 80 años cayera desde una gran altura en el salón de conciertos de Uppsala, Uppsala Concert Hall, y alcanzara a un hombre y a una mujer. El primero falleció y la segunda fue hospitalizada, aunque se sabe que está fuera de peligro. Ambos se encontraban en el vestíbulo.

Tras el accidente, el edificio fue evacuado y se suspendió la actuación por 24 horas, cerca de un millar de personas habían asistido al evento. SVT Tobias Ahlén-Svalbro, portavoz policial declaró que "continuamos trabajando para aclarar los hechos. Hay mucho material y muchos testigos".