ASara, la hija del cantante Pipe Peláez, le gusta el pop, el Kpop y el reguetón “viejito”, y quiere ser como Shakira.

El vallenato, el que canta su padre y el que se escucha en su casa día y noche, lo disfruta, pero no tanto como para interpretarlo. “Siento que es un género que yo, Sara Peláez, no cantaría”, dice la niña que la próxima semana cumple 11 años.

En 2021 estrenó dos canciones, Gracias, dedicada a su mamá, y Feliz Navidad, que hizo parte del álbum Canticuentos, de Codiscos. Acerca de Gracias comenta que fue el regalo para su mamá el Día de la Madre. “Faltaban diez días para el Día de la Madre y yo estaba le estaba haciendo un regalo, una manualidad, y pensé que era mejor escribirle una canción. Fue lo más normal del mundo, me senté y comencé a escribir, cuando mi papá llegó a la casa le dije que si me ayuda con los acordes, él la leyó y se sorprendió y me preguntó que si yo había escrito, a él le encantó y la grabamos”.

Sara dice que su mamá es su “ídola, el solo hecho de tenerme en su barriga por nueve meses es suficiente para agradecerle por la vida”.

Sobre este camino que está comenzando, Felipe Peláez comenta que como papá está muy emocionado y que la apoya en esta decisión. “Como artista voy a estar muy cerca de ella, con cautela y mucha prudencia, entendiendo lo complejo que puede ser este mundo”, dice el artista que cerró 2021 con el lanzamiento del tema Parece amor, en colaboración con Michel Puche.