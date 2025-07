Ozzy Osbourne: ¿por qué le decían “Príncipe de las tinieblas”?

En 2016, Ozzy le dijo a la revista New Musical Express que el inicio de la canción Black Sabbath hacía que en los conciertos las mujeres se asustaran y que, desde entonces, comenzó a ser conocido por ese popular sobrenombre. “Pensaban (el público) que éramos los malditos amigos de Satán o algo así. Fue en ese momento cuando empezó todo esto del ‘Príncipe de las tinieblas’”, aseguró el artista al medio británico.

Esta no fue la única vez que el cantante habló sobre su apodo. En una entrevista realizada en 2013 expresó que este le agradaba, pero que no fue elección suya. “Es un sobrenombre. No me levanté una mañana y dije: ‘Sabes qué, voy a llamarme...’. En realidad comenzó como un sobrenombre en broma. Me parece bien, ¿sabes? Es mejor que me apoden de esa manera y no, por ejemplo, ‘imbécil’”, le dijo Osbourne al periódico estadounidense Broward New Times.

