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¡Para celebrar! 90 años de la Orquesta Sinfónica Nacional

La celebración será este viernes con un concierto en el Teatro Colón.

  • El concierto de aniversario será este viernes 21 de agosto en el Teatro Colón a las 7:30 p.m. FOTO Cortesía.
    El concierto de aniversario será este viernes 21 de agosto en el Teatro Colón a las 7:30 p.m. FOTO Cortesía.
hace 16 minutos
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Este viernes 21 de agosto, la Orquesta Sinfónica Nacional celebrará sus 90 años con un concierto de aniversario en el Teatro Colón, en Bogotá.

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La orquesta tendrá como director invitado a Luis Gabriel Biava, hijo del maestro Luis Biava Sosa, quien fuera director titular entre 1982 y 1984. El concierto propone un programa que recorrerá dos dimensiones de la historia artística de la orquesta. La primera parte será una gala lírica con arias y duetos de algunas de las obras más reconocidas de Wolfgang Amadeus Mozart, Jules Massenet, Charles Gounod y Georges Bizet, entre ellas Las bodas de Fígaro, Così fan tutte, Hérodiade, Sapho y Carmen. Y la segunda, integrada por la Fantasía sobre motivos colombianos, de Pedro Morales Pino; la Sinfonía n.º 5, D. 485 en Si bemol mayor, de Franz Schubert; y la Rapsodia rumana n.º 1, op. 11 en La mayor, de George Enescu.

La inclusión de estas obras permite que el programa de los 90 años dialogue directamente con uno de los capítulos más significativos de la historia sonora de la orquesta, su primera producción discográfica, que incluyó obras de Franz Schubert y George Enescu; entre ellas, la Sinfonía n.º 5 y la Rapsodia rumana n.º 1.

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El primer concierto oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia tuvo lugar el 17 de agosto de 1936, bajo la dirección del maestro Guillermo Espinosa, con obras de Gluck, Mozart y Mendelssohn. Entre sus grandes hitos se cuenta la interpretación del Himno Nacional durante la inauguración de la televisión colombiana en 1954 y, en 1958, protagonizó la primera transmisión televisiva fuera de estudio realizada en el país.

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¿Cuándo y dónde será el concierto por los 90 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia?
El concierto de aniversario será el viernes 21 de agosto de 2026 en el Teatro Colón de Bogotá. La noticia no especifica la hora de inicio ni el precio de las entradas.
¿Quién dirigirá el concierto de los 90 años de la Orquesta Sinfónica Nacional?
El director invitado será Luis Gabriel Biava, hijo del maestro Luis Biava Sosa, quien fue director titular de la Orquesta entre 1982 y 1984.
¿Qué obras interpretará la Orquesta Sinfónica Nacional en su concierto de aniversario?
El programa incluirá arias y duetos de Mozart, Massenet, Gounod y Bizet, además de obras de Pedro Morales Pino, Franz Schubert y George Enescu.

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