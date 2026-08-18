La Orquesta Departamental de Antioquia celebró su primer aniversario

La Orquesta Departamental de Antioquia (ODA), la única orquesta pública de la región en la actualidad, celebró su primer aniversario el martes 18 de agosto con un concierto en el Teatro Metropolitano. Bajo la batuta de la maestra Cecilia Espinosa, la presentación tuvo como solista invitado al violinista venezolano Alexis Cárdenas y presentó un programa que incluyó Curramba de Héctor González, el Concierto para violín en re mayor op 61 de Beethoven y la Sinfonía N°5 de Tchaikovsky.

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La orquesta tiene mucho por celebrar. Ha sido un año intenso. Desde su lanzamiento, con su primer concierto el 7 de agosto de 2025, también en el Metropolitano, a hoy, la orquesta ofreció 72 conciertos en 17 municipios de Antioquia, realizó 12 talleres de formación musical y llegó a más de 12.500 personas. Además, el proyecto ha contado con la participación de reconocidos artistas, entre ellos la maestra Teresita Gómez, la maestra Blanca Uribe, el maestro Yuri Buenaventura, el pianista Jorge Mejía, la cantante Paola Jara y el maestro Johan Guzmán.

La ODA nació por iniciativa de Roberto Rave Ríos, Director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, y del gobernador Andrés Julián Rendón.

–Estamos enfocados en crear plataformas para que los artistas puedan vivir con dignidad el sueño que tienen en el corazón. En Antioquia más del 70% de los artistas terminan su vida sin posibilidad de acceso ni a pensión ni a salud. Visitando los territorios me he encontrado con imágenes muy tristes de personas que le han dedicado su vida a la cultura, al arte en algún municipio de Antioquia y hoy no pueden vivir con dignidad. Más que subsidiarlos, muchos artistas me han dicho que lo importante es crear plataformas que los visibilicen, en esas circunstancias nace la sinfónica –dice Rave.

En este primer año, la orquesta funcionó enteramente con recursos públicos, con una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. Este segundo año que empiezan la financiación también será enteramente pública, pero la idea es que a futuro, la orquesta pueda sostenerse a partir de alianzas con el sector privado y generando sus propios recursos, no de los conciertos, que son gratis, pero si con contrataciones para privados y colaboraciones con artistas, como la que están a punto de hacer con Paola Jara. La idea es acercar la cultura y el entretenimiento, que sea rentable, pero también acercar la música sinfónica a todos los rincones del país. Que no sea necesario viajar a Medellín para ver una orquesta.

–Con la orquesta lo que hicimos fue crear una plataforma en donde empleamos más de 50 jóvenes de todo Antioquia. Aquí todos los músicos tienen contrato laboral, tenemos esa obsesión de que el artista pueda vivir con dignidad. Y eso tiene que ver mucho con juntar la oferta y la demanda y eso es entender la cultura y el entretenimiento como uno sólo –dice Rave.

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La orquesta está bajo la dirección de la maestra Cecilia Espinosa Arango, una pionera de este oficio en la ciudad y el país, con más de 40 años de trayectoria.

–Ha sido muy bonito, especialmente en los municipios, cuando acompañamos procesos de formación y compartimos con el público. Hemos tenido una respuesta muy positiva en todas partes. La idea con la orquesta es proyectar la música sinfónica y darle a la ciudad y al departamento este tipo de arte que es un tesoro. Es un sueño cumplido –dice la maestra.