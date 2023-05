Así fue el reencuentro de Nicky Jam con Medellín para presentar 69, al lado de Feid

¿Cómo suena el tema 69?

“Es una canción que habla de infidelidad y deseo. En ella Feid y yo contamos la historia de un hombre que se siente atraído por una mujer comprometida. El tema presenta un estilo innovador y una letra muy bien lograda, que seguramente se convertirá en uno de los temas más populares del momento”.

¿Cómo ve este encuentro generacional con Feid?

“Me gusta, me lo estoy disfrutando, yo he visto pasar ya varias generaciones, son casi tres décadas en la música, estoy acostumbrado a ver lo nuevo y recibirlo con los brazos abiertos, me gusta unirme a lo que está pasando”.

¿Le sorprende lo que ha pasado con el género urbano, de lo que usted potencializó hace 25 años a lo que suena ahora?

“No me sorprende, yo soy uno de los arquitectos del reguetón, fui de los que empezó a tocar puertas para que el género esté donde está y sabía lo que iba pasar, lo tenía claro cien por ciento, siempre tuve fe.

Fuimos muchos los artistas de la vieja escuela, a los que hay que darles el crédito, que abrimos esas puertas. Con ellos trabajamos para que la juventud hoy en día esté disfrutando lo grande que es el género urbano”.

