Por Claudia Arango Holguín

Su nombre de pila es Felipe González Abad, pero en la música es Nabález. Tiene 29 años, es bogotano, creció y se movió por muchos lados (Miami, Atlanta y Boston en Estados Unidos), pero también en tierras antioqueñas gracias a un abuelo paisa, específicamente de Fredonia, Antioquia. Hoy es noticia porque está nominado como Mejor Nuevo Artista para los premios Grammy Latino que se entregarán este jueves 17 de noviembre en Las Vegas. Nabález canta música regional mexicana (gracias a ese abuelo paisa que lo ponía a cantar rancheras en familia) y ha hecho colaboraciones con Majo Aguilar (hija de Pepe Aguilar, nieta de Antonio Aguilar), Chayín Rubio, Edith Márquez y con los colombianos Andrés Cepeda, Santiago Cruz y Morat.

No tiene aún un disco completo, grabarlo es uno de sus planes, pero primero, “y ojalá se dé”, quiere ganarse ese Grammy. El colombiano compite con nuevos artistas como Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Tiare, Vale, Yahritza y Su Esencia y Nicole Zignago. Previo a la ceremonia EL COLOMBIANO habló con él de sus expectativas y su carrera. Publicidad ¿Cómo recibió la nominación a Mejor Nuevo Artista?

“Con muchísima sorpresa, no me lo esperaba. Es el resultado del trabajo no solo mío sino del equipo tan espectacular que me rodea, trabajamos en conjunto y somos como patas de la mesa que si alguna falta pues la mesa se cae. Uno muchas veces piensa que es el artista que le rema al asunto, el renglón dice el nombre del artista, pero hay mucha gente atrás. La sorpresa se da porque no me encontraba tan contento con mi carrera en este momento, para ser honesto, era necesario inventarnos algo nuevo, por más que los números estén bien. Más que llenar las plataformas de números y las redes sociales de seguidores lo que más me interesa es tener credibilidad como músico y que la gente ve en mi algo que yo pueda aportar a la música, eso es lo más importante y sentía que no lo estaba haciendo, a lo mejor porque soy muy exigente conmigo mismo o porque soy muy autocrítico, pero sí quería cambios, entonces esto que está pasando fue ver una estrella en el horizonte, de que aquí hay algo y vamos para allá”. Se ha movido mucho en la música...

“Soy de Bogotá, me crié en muchos lados, crecí desde Miami, hasta Atlanta, hice la universidad en Boston, actualmente vivo en México, tengo un sancocho de influencias musicales que hacen lo que soy hoy. Afortunadamente hoy me dedico a cantar rancheras, música regional mexicana que es el género protagonista de mi infancia gracias a mi abuelo”. Publicidad Puede leer: Juanes quiere sacar a bailar a los “Amores prohibidos” en su nueva canción ¿Por qué de su abuelo?

“Mi abuelo es de Fredonia, Antioquia y toda mi familia es de Fredonia y Amagá, allá creció mi abuelo y cada fin de semana llegaban huevos, leche, rancheras y tangos. Y eso fue con lo que crecimos. Mi abuelo creció con eso y quiso que sus nietos lo tuvieran también entonces nos ponía eso y visitaba que llegaba nos ponía a repetir canción para que les cantáramos. Hay como 20 canciones de Vicente Fernández que me sé de pe a pa, de memoria, porque desde mis cuatro años mi abuelo me dejó entrenadito”.

¿De dónde nace la idea de cantar género regional mexicano o lo que ha llamado mexicolombiano?

“Es un término que me inventé no porque me crea mexicano sino porque es música de México hecha por un colombiano, yo siempre digo que soy colombiano, me falta colgarme el aviso y eso lo valoran los mexicanos, así como nosotros admiramos el mariachi de México. Hay una admiración por Colombia desde el exterior que nosotros desde Colombia no logramos ver y la gente nos admira mucho desde afuera, por más de que hayamos tenido años de mala fama y con México hay una admiración mutua entre los dos países y quiero ser el artista que unifique esa admiración musical con lo de mexicolombiano y esto lleva un concepto y un movimiento detrás de la unión de estos dos países a través del accidente casual de hay un colombiano por ahí que canta música colombiana y se llama Nabález”. Publicidad Le puede interesar: Joaquín Sabina y su lado más íntimo en su documental “Sintiéndolo mucho” ¿Cómo es el proceso de sus canciones?

“Yo escribo mis canciones, me inspiro mucho en el chisme, es mi materia prima, historias que me cuentan, que escucho, que veo en Netflix, que me pasan, vivencias, no vivencias, historias que exagero, que invento, emociones que veo en la gente, que yo tengo, trato de plasmar eso en canciones y de ahí salen, formas de comunicar el amor, el despecho, la traga, todo eso”.