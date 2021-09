Murió Roberto Roena, leyenda de la Salsa

El director y fundador de la agrupación Apollo Sound no venía manifestando problemas de salud . Sin embargo, según explicó Molina a El País, poco después de las 10:00 p.m. manifestó sentirse mal, por lo que sus familiares pidieron una ambulancia para llevarlo a un centro asistencial. De camino al hospital sufrió el infarto que terminó con su vida.

Recordadas canciones como ‘ Traición’, ‘Mi desengaño’, ‘Marejada feliz’, ‘Cui cui’, ‘Guaguancó del adiós’, ‘Lamento de Concepción’ , ‘Consolación’, ‘Te lo voy a jurar’, ‘Que me lo den en vida’, ‘Con los pobres estoy’, entre muchas otras, fueron grabadas por la orquesta de Roena con el sello International Record, subsidiaria de Fania Records.

Roberto Roena, reconocido por ser un ‘showman’ por los diferentes trucos que puso en práctica en sus presentaciones, como pintar de colores su cabello o amarrarse un arnés para atravesar el escenario del Madison Square Garden, fue una de las grandes figuras de la era dorada de la Fania All Stars, e hizo parte de la nómina de luminarias que participó en el concierto ‘Fania All Stars in Africa’, en Zaire en 1974.

Invitado ilustre de varias ediciones de la Feria de Cali y de conciertos en todo Colombia de salsa en temporadas diferente a la de fin de año, en los que registraba lleno total, Roena tuvo un paso sin igual por el país, convirtiendo a Roberto Roena en una de las leyendas de la música afrocaribeña más amada por los salseros de Colombia.

Su extensa obra musical es objeto permanente de estudio y audiciones musicales en las salsotecas, encuentros de melómanos y coleccionistas, foros de discusión salsera y espacios de diversión nocturna en Colombia, donde el apellido Roena es considerado un sinónimo de la Salsa dura.

Recuerde aquí algunas de sus mejores canciones: