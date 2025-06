Milagro: así es el nuevo álbum de Sebastián Yatra

Milagro ya se estaba labrando en esa etapa final de Broadway y se terminó de gestar a comienzos del año: “Ha sido una etapa de mucha reconexión, tanto con la música, con mi esencia, con esas cosas que me dan miedo, pero me emocionaron al mismo tiempo y sobre todo una reconexión con mi público y con las personas que me han escuchado a lo largo de estos ya 11 años”, reflexiona.

Cada canción de Milagro es un mundo para él. “Es como crear una identidad sonora para cada canción. Este disco es como una experiencia celestial en sí, eso era lo que quería lograr, pero cada canción tiene no solo letras distintas, sino un estilo que varía, porque yo me aburro muy fácil de hacer la misma canción dos veces. No porque me funcionó una canción como Tacones rojos voy a hacer 10 canciones iguales”, precisa.

Al final del disco hay una canción de Silvio Rodríguez, Óleo de mujer con sombrero, que Sebastián interpreta junto a su padre. “Fue precioso poder cantar esa canción –que es una de mis favoritas– y mi papá fue el primer artista que yo escuché en vivo, en mi vida, él y mi tío Iván Obando y oyéndolos a ellos se fue gestando en mí ese deseo de ser artista (...) Entonces, poder cantar con mi papá es la colaboración más especial de mi vida y él lo hace de manera fantástica, fácilmente se pudo haber dedicado a la música”.

Para Sebastián este disco también es una invitación a detenerse, a respirar, conectar con lo que realmente importa. Con todo el trabajo que ahora tiene –porque lo hemos visto en la televisión norteamericana por estos días promocionando Milagro, además de la gira Entre Tanta Gente Summer Tour que comenzará en julio por España– le pregunto si tiene tiempo y momentos de “parar”: “Siempre deberíamos poder tener al menos un día de apagar los celulares, disfrutar la casa, la familia. Yo tengo en mi espacio un jardín que amo, por ejemplo y no sé, buscar un lugar perfecto para leer, descansar y recargar pilas. Esta bueno darse ese gusto de parar, cada tanto”, concluyó.