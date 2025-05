¿Se acuerda de Michael Bolton? El cantante habló de su salud tras el diagnóstico de cáncer cerebral

Si usted, que lee esto, creció en los 80, seguro escuchó, bailó, dedicó o hasta cantó –intentando aprender inglés– la canción How Am I Supposed To Live Without You, de Michael Bolton, número uno en los charts de la revista Billboard. Fue el gran éxito del artista norteamericano que sonaba en la radio local e internacional y que catapultó su carrera en todo el mundo.

Michael Bolton fue, en los 80 y 90, el rey de las baladas románticas, vendió más de 75 millones de discos, ganó dos premios Grammy. Otra de sus canciones, When A Man Loves A Woman, también logró el número uno en la revista Billboard.