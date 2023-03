Linkin Park, a pocos días de lanzar su edición de aniversario de Meteora

La agrupación estadounidense quiere celebrar con sus fanáticos las dos décadas de Meteora, su segundo álbum multiplatino nominado al premio Grammy y en el que se destacaron canciones como Somewhere I Belong, Faint, Numb y From the inside.

El álbum se llama Meteora 20th Anniversary Edition y llegará al mercado el próximo 7 de abril. “Estará disponible en varias configuraciones, incluyendo una edición limitada Super Deluxe Box Set, Deluxe Vinyl Box Set, Deluxe 3-CD y Digital Download”, explican desde su disquera Warner Music.

Entre las novedades está que esta colección de aniversario tendrá un descubrimiento de la banda, mientras revisaban los discos duros con el material para esta edición del 20 aniversario de Meteora: “Una canción completa y mezclada, pero olvidada, de esa época, apropiadamente titulada Lost”, reseñan.