Metallica critica a artistas que usan sus conciertos para hablar de política: “No estamos para influenciarte con basura”

Una controversia se ha generado en la música debido a las declaraciones del vocalista de Metallica, James Hetfield, quien en un concierto criticó a quienes hacen menciones políticas desde sus shows.

El danés usó un instante del espectáculo de la banda en The Sphere en Las Vegas, Estados Unidos, para agradecer el esfuerzo económico y logístico de sus fanáticos que habrían viajado desde diferentes rincones del país y del mundo para estar en la residencia Life Burns Faster, la cual irá hasta el 7 de noviembre de 2026 y tras un receso en diciembre, continuará del 28 de enero de 2027 hasta el 13 de marzo de ese año.

En medio de esos agradecimientos, Hetfield hizo las controvertidas declaraciones. “Metallica no está aquí, como otros artistas, para influenciarte con su basura. Estamos aquí para olvidarnos de toda la mierda de afuera”, destacó.

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Con estas palabras, el vocalista definió la postura de la banda y agregó: “La agenda de Metallica es el amor, la energía y el heavy metal”.