“Medellificación es una canción que habla sin miedo al enfado, una canción que habla de muchos dolores, dolores profundos que a veces uno como que contiene, porque eso nos enseñaron, a contener el enfado, pero en este canción se le da espacio a eso”, dice Julián Gaviria, el director artístico de Alcolirykoz.

Es un tema para desacomodarse, como dice Gambeta. Para cantar con rabia, para repetir una y otra vez hasta que la canción se convierta en acción. Por estuvo primero en las calles que en las plataformas. Porque es un problema de todos y es un problema real, no virtual, y si no se habla y se desnaturaliza, no se resuelve.

Antes de empezar a sonar, la canción estaba regada en las calles a través de afiches que ilustraban algunas de sus frases: “Re colonizados por avaros”, “Aquí no hay habitantes solo clientes”, “Al fútbol callejero es al único partido al que pertenecemos” y “No utilices nuestra música pa promocionar tu podrida campaña política”.