Mauro Castillo, la voz de “No se habla de Bruno”, vuelve a la música con su nuevo sencillo musical

El cantante y compositor Mauricio Castillo Rivas, más conocido como Mauro Castillo, volverá a la música con su nuevo sencillo, en el que explora una nueva faceta artística incursionando en la salsa romántica y cantándole al desamor.

El artista, reconocido por interpretar a “Félix” en la película Encanto de Disney y por su éxito musical internacional We don’t talk about bruno (No se habla de Bruno, en español) para la misma obra anunció este lanzamiento.

Se trata de Ya te olvidé, un tema lleno de sentimientos encontrados y de sonidos tradicionales de la salsa, donde el artista le canta a las emociones que se sienten después de una ruptura amorosa.

Para saber más: En video: Bad Bunny le pidió un consejo de amor a José Feliciano en Coachella, ¿qué le respondió?