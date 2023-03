Snake y Laberinto ELC: las líricas callejeras que se unen a lo urbano

El cariño de Snake por Laberinto ELC (en las calles) se generó hace más de 20 años: “En esa época conformábamos grupos de hip hop, yo pertenecía a un grupo que se llamaba Sombra Criminal y ellos eran Laberinto, nosotros trabajábamos con casete y a capela y ellos ya venían con algo profesional”, cuenta Andrés Felipe Cano, conocido en el género urbano como Snake.

Hace cuatro años esa admiración se materializó cuando trabajaron juntos en la canción Come Back y ahora vuelve a ser realidad al lanzar Maestra obra, una melodía que cuenta con un toque un poco más comercial que le da la participación de Snake; artista urbano, oriundo del municipio de Venecia, Antioquia.

“Después de Come Back hice otras colaboraciones con SL, con El Vampiro y se me ocurrió una idea, para finalizar ese trabajo, que era Maestra Obra y se las llevé a Laberinto. Es una canción que habla sobre la trayectoria que llevan ellos, las herramientas, lo que han pasado y lo difícil que es estar dentro de algo que uno ama como el arte”. Este

Cesar Monsalve “El Flak-o”, de Laberinto ELC cuenta que ellos escucharon la propuesta de Snake y se metieron al estudio a conversar. “En ese proceso tenemos la dinámica de darnos la espalda en ese momentico para ver cómo cada uno hace su nota, yo me salgo para el balcón y empiezo a escribir allí, por ejemplo”.

Fue un tiempo muy corto, reitera Snake, en el que todos se reunieron de nuevo, se escucharon las ideas sobre lo que él ya traía y hubo como un desahogo.

“Él tenía la idea muy clara y nos dio mucha alegría saber que íbamos a hacer una canción para que la gente supiera que esto no vino de ayer, sino que tiene una base la cual sacrificó vidas para la entrega hacia la cultura. Nosotros hubiéramos sido unos ciudadanos totalmente normales si el hip hop no hubiera aparecido, pero el género, al menos a mí, a los 14 años, me cambió el mundo, la manera de vivir, pensar y decidir”, cuenta César que canta estos versos en la canción.

Pregunten en las calles quien aún se mantiene

Pregunten y sabrán que ese soy yo

Oe, se te olvidó quien entre piedras el camino abrió

Si miras pa’ atrás inevitablemente me encontrarás.