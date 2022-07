Si hay un sabor que Yendry recuerda es el del plátano maduro que le cocinaba su abuela doña Monga: ella fue quien la crió hasta los cuatro años. Vivieron juntas en República Dominicana hasta que Yendry se mudó con su madre Rosa a Turín, Italia. Atrás dejó su raíz, el Caribe: un pasado al que hoy le canta con una voz melodiosa, suave y dulce.

Esta nueva estrella del pop latino es una contadora de historias cotidianas. En uno de sus éxitos llamado “Nena”, por ejemplo, narra lo que le ocurre a muchas familias: abuelas que cumplen el rol de madres, que crían nietos; que son profesoras y psicologas también.

“Cuando saqué esta canción mami lloró mucho por todo ese tiempo que no pudimos estar, cuando se fue y me dejó porque no sabía nada de su futuro, ni el idioma, iba a buscar trabajo”, dice.

La violencia doméstica, el empoderamiento de madres solteras, la vida, el amor y las mujeres en general la inspiran para escribir: de las ocho canciones que tiene, la mayoría son de su autoría. A sus 29 años, ha colaborado con reconocidos artistas como J Balvin (“Instinto”), Damian Marley (“YOU”) y la rapera congoleño-belga Lous and the Yakuza (“Mascarada”).