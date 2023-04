Kali Uchis en Coachella: sensualidad, grandes invitados y buenas críticas

Telepatía fue la primera canción de la artista en este espectáculo y uno de sus grandes éxitos ya que fue su primera melodía en el listado del Hot Latin Songs de la revista Billboard en 2021.

“¿Cómo nos sentimos Coachella? Gracias por tenernos. Mi nombre es Kali Uchis”, dijo al comenzar el espectáculo en el escenario que tenía una gran tarima con escalas laterales y tres pantallas gigantes detrás. La colombo-estadounidense usó un top y minifalda de jean con mariposas azules bordadas y botas brillantes que hacían juego con el atuendo.

El primer invitado de la noche fue Tyler, the Creator con el que interpretó See You Again, con Omar Apollo cantó Worth the Wait.