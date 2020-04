Juanes fue la figura latina en el homenaje de los Grammy a Prince

Juanes fue el representante latino en el concierto organizado por los Grammy en tributo a Prince, fallecido en 2016, y que se emitió este martes por el canal CBS en su señal abierta, sus plataformas en internet y en servicios como YouTube y Hulu.

Prince había recibido en 1985 el Premio al Mérito del presidente de la Academia.

Este espectáculo, que fue grabado el pasado 28 de enero y tuvo justamente como título “Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince”, contó con la participación de una veintena de artistas que interpretarán algunos de los principales éxitos de Prince, informó la agencia EFE.

Además del cantante paisa participaron en el homenaje Beck, Gary Clark Jr., Common, Earth, Wind, & Fire, Foo Fighters, H.E.R., John Legend, Chris Martin, Miguel, Princess, Sheila E., St. Vincent, Mavis Staples, Usher y Susanna Hoffs.

La presentación del especial estuvo a cargo de la comediante y actriz Maya Rudolph, mientras que Naomi Campbell, Misty Copeland, Fred Armisen, FKA Twigs y Jimmy Jam -un amigo y colaborador de Prince- compartieron momentos especiales de la vida del artista.

“Estar en el homenaje de Prince fue un honor, sigo su música desde que yo tenía 12 o 13 años, recuerdo que cantaba al frente del espejo con la guitarra acústica la canción Let’s Go Crazy, luego en 2001 tuve la experiencia de conocerlo personalmente, una experiencia especial, muy rara, él era un personaje muy místico, muy amable, fui a su casa, Salma Hayek nos había invitado, a los dos días regresé y pude tocar un momentico con él”; recordó Juanes.

Aunque la Academia de la Música y la cadena CBS lograron mantener los detalles del “show “en secreto. Juanes cantó “1999”, la canción que comparte nombre con el disco que Prince presentó en 1982.

Por su parte, el artista Miguel, de origen mexicano y afroamericano, interpretó “I Would Die 4 U”, mientras que John Legend cantó “Nothing Compares 2 U”.

“Haber estado en este homenaje es algo muy fuerte, cada vez que te tengo la oportunidad de estar en estos eventos le agradezco a la música la oportunidad de haberme acercado a estos personajes que uno admira tanto y que han influenciado tanto mi vida en la música”, afirmó Juanes

Prince es considerado uno de los artistas estadounidenses más prolíficos de la historia contemporánea, con 40 discos, que le merecieron 38 nominaciones y siete premios Grammy.