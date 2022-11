En su familia siempre estuvo presente la música, guitarra en mano conoció a Leo Dan en unos carnavales y fue él quien lo incitó a salir de su pueblo e irse a Buenos Aires: “Me dijo que estaba perdiendo el tiempo. Luego me llegó un telegrama de alguien que me quería escuchar allí. Yo era hijo único y les dije a mis padres, mi mamá dijo que no y mi papá que sí, yo trabajaba el campo, me levantaba a las 3:30 de la mañana a ordeñar vacas con mi papá”.

Su familia llegó a un acuerdo y su mamá le hizo una maleta “chiquita, con más ilusiones que ropa. Salí el 25 de mayo de 1965 con 18 años recién cumplidos, en el tren del ferrocarril San Martín, de Junín a Buenos Aires, había 20 estaciones y en 19 me quise bajar para devolverme”.

En Buenos Aires, una ciudad que él mismo define como intensa, “que te atropella y te pasa por encima”, empezó una carrera. “Llegué a un sitio y no estaba el que me iba a escuchar, pero me preguntaron que qué tenía que hacer el sábado y obvio, nada, entonces me dijo que me iba a necesitar el sábado porque iban a hacer un cortometraje sobre la vida de Gardel. Me citaron a las 5:00 p.m. y yo llegué dos horas antes. Me maquillaron y todo, esa misma noche salimos por la calle corrientes, filmando, las luces, la cámara, era algo emocionante y fue un dulce comienzo porque luego fue muy duro”.

Recorrer esos 50 años de carrera en su mente le trae tantas historias que no cabrían en este texto, pero sí destaca que su música sigue vigente no solo por ese aire de nostalgia que se vive en el momento sino porque en general ha dejado su vida en esta carrera: “Por la música lo he dado y lo he dejado todo, he vivido en el campo, en las ciudades, en la abundancia, en la escasez, he estado con la crème de la crème y los cirujas de la calle, porque todos ellos tienen cosas para decirme. He dejado pasar cosas que no debí dejar pasar, pero todo lo que ha pasado en mi vida lo acepto, cometí muchos errores, pero Dios es bueno y por eso me tiene acá”, dijo.