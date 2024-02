Jay-Z criticó a los Grammy por no premiar a Beyoncé en la categoría a Mejor álbum del año El esposo de la cantante no escatimó en referirse a la Academia por su incoherencia al no entregarle ningún galardón a Mejor álbum del año a Beyoncé, quien lleva 32 premios Grammy en su trayectoria musical.

El artista recibió el Dr. Dre Global Impact Award y en su discurso se despachó contra los Grammy; en el escenario estuvo acompañado de su hija Blue Ivy Carter. Foto: Getty