J Balvin se vistió de amarillo para presentar el álbum Colores

De amarillo, el tono que le da el título a su más reciente sencillo, J Balvin estrenó este jueves su nuevo álbum Colores, el sexto en su carrera.

El artista paisa ya había presentado las canciones Blanco, Morado y Rojo, más el lanzamiento hoy de Amarillo. El trabajo discográfico lo completan Azul, Rosa, Verde, Negros, Gris y Arcoiris.

J Balvin decidió adelantar el estreno, que estaba previsto para este viernes 20, en medio de la crisis mundial a raíz del coronavirus.

A la par del lanzamiento, la plataforma Spotify desarrolló una versión potenciada del álbum Colores.

En videos cortos, J Balvin guía a las audiencias a través de una corta meditación que canaliza cada tonalidad y explica la relación entre el color y la música, y cómo es capaz de ver y sentirla en un espectro de colores, motivando a los oyentes a abrir sus corazones y mentes para experimentar la música de esta forma.

El artista también comparte sus pensamientos sobre la energía que hay detrás de Colores, y lo que quiere que los fans se lleven mientras lo escuchan, así como su inspiración para el desarrollo del álbum.

En charla con Spotify sobre el álbum, Balvin compartió que “la idea de hacer el álbum me vino en un momento de ocio. Estaba tranquilo y se me ocurrió la idea de nombrarlo Colores. Y pensé: Pues bueno, tengo que tener más. ¿Qué tal ponerle a cada canción el nombre de un color?”. También dijo que “piensa que cada persona tendrá su propia percepción de cada color del álbum. De pronto cierran los ojos y la canción que es roja, no es roja para ellos, sino azul”.