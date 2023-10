El dato lo da Carlos Alberto Acosta, conocido como CAL, que fue la primera persona que en la radio que, en la desparecida Súper Estéreo, puso a sonar esas canciones que hacían parte de su colección personal, porque en las discotiendas del país no las vendían. Recuerda que en ese entonces tenía 120 LP (Long Play), música más que suficiente para programar la emisora.

“Era música exclusiva, porque nadie más la tenía en Colombia. Lo que hacíamos era coger los temas más movidos en Madrid, España, y Buenos Aires, Argentina”, recuerda Acosta.

En su memoria todavía está el día que por primera vez puso al aire la canción Devuelveme a mi chica, de Hombres G, esa que en su letra dice:

Por el parque les veo pasar

Cuando se besan lo paso fatal,

Voy a vengarme de ese marica,

Voy a llenarle el cuello de

Polvos pica pica.

Sufre mamón

Devuélveme a mi chica

O te retorceras entre polvos pica pica

“Lo pensamos mucho porque en ese entonces nos regulaba el Ministerio de Comunicaciones y nos podían sancionar y a mí me podían echar, ese día me puse de todos los colores cuando escuché al aire voy a vengarme de ese marica...”, dijo CAL, al recordar que en ese entonces el termómetro de aceptación o rechazo era el teléfono y que ese día no paró de sonar con oyentes pidiendo que la repitieran preguntando cómo se llama el tema y quién lo cantaba.

Le recomendamos leer: Bad Bunny la sigue rompiendo con su nuevo trabajo ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’

Al revés de lo que sucedía en los 80 con la música, que las canciones primero llegaban en discos y luego sonaban en la radio, las disqueras comenzaron a prensar en acetatos los éxitos del rock en español que sonaban en la emisora.

En esa década los artistas que más discos vendían eran Joe Arroyo y Niche, que llegaban a comercializar 35.000 LP. “El fenómeno del rock en español era tanto que Los prisioneros. Miguel Mateos y Los toreros muertos llegaban a ñas 30.000 y 32.000 copias”.

En Vivo

En 1986 ya había estado en Medellín Soda Estéreo en un concierto al que no fueron más de 500 personas, recuerda Acosta, uno de los asistentes de ese frustrado show.

Tras ese boom radial del 87 llegaron los conciertos de agrupaciones como Prisioneros, Hombres G y Los toreros muertos que llegaban desde España y Chile directamente a La Macarena, con boletería agotada.

Lea también: “En mis venas no corre sangre, fluye música y acordeón”: Alfredo Gutiérrez a sus 80 años

Fue la canción Lobo Hombre en París, de La Unión que llevó el rock de español a Bogotá, luego de ser un éxito en Medellín.

“Fernando Pava ve el fenómeno que estaba sucediendo con Super Estéreo y la lleva a la capital de la República, donde luego se hace el Concierto de Conciertos en El Campín en 1988 con Compañía Ilimitada y Pasaporte, por Colombia; Los prisioneros, Los toreros muertos (de Chile y España, respectivamente). También actuaron los solistas Yordano, Franco de Vita (por Venezuela) y Miguel Mateos (por Argentina).