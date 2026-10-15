Grupo Suramérica cumple 50 años con disco nuevo y concierto sinfónico

El Grupo Suramérica nació en las aulas de clase de la Universidad de Antioquia. “Era agosto de 1976 y Medellín atravesaba una época de profundas transformaciones sociales y culturales. Aquellas voces, que comenzaron cantando a la vida y a Latinoamérica, terminarían por convertirse en parte de la memoria musical de la ciudad”, explicaron desde el grupo y lo reafirma Carlos Mario Londoño, uno de sus fundadores “nos movió a juntarnos una asamblea en la universidad, y en el grupo también crearon sus sueños estudiantes de la Universidad Nacional y del Miguel de Unamuno”.
Detalla como eran simplemente estudiantes de otras carreras con ganas de hacer música, “aquí hubo ingenieros forestales, zootecnistas, médicos, licenciados en educación, abogados y contadores. Por aquí ha pasado una gente muy linda que nos ha aportado con todo desprendimiento desde que estuvieron en el grupo”.
Puede leer: Filarmed y Eafit se unen para llevar el mar al teatro
De esa formación inicial de cuatro, persisten dos integrantes, Carlos Mario Londoño y Fernando Toro. “Al año y medio llegó Álvaro Sánchez y llegó también Juan Guillermo Verdugo, quien hizo estudios de derecho en la UdeA y no terminó, pero cada vez que hablamos del tema me dijo que su decisión en la vida había sido ser compositor”