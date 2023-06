Enligh10: música electrónica para iluminar la vida

Detrás de Enligh10, el proyecto de música electrónica que procura desbloquear las mentes para ayudarnos a liberar de nosotros mismos, está Mateo Gutiérrez, un ingeniero de producción, conocido por algunos como Gala, por su paso por el rap al lado Maco Maat.

Con este proyecto de Enligh10, Mateo concentra todos sus esfuerzos en la electrónica, en usar esta música para estimular conciencias e impulsar la reflexión sobre el sentido de la vida. Todos sus aprendizajes están puestos ahí, transformados en un mensaje no verbal pero estimulante. EL COLOMBIANO habló con él a propósito de su regreso a Medellín y el lanzamiento de su próximo trabajo, Back Home.

¿Cómo empezó tu interés por la música tecno?

Bueno, desde muy joven. A los 15 o 16 ya estaba yendo a eventos de música electrónica, y me gustaba mucho tocar con un amigo que se metió a clases y tenía algunos equipos. Entonces ahí molestábamos ahí e intentábamos mezclar y tocar. Desde ahí la electrónica siempre ha estado muy presente.

¿Haces algo además de música?

Yo estudié ingeniería de producción en la universidad y estaba muy metido en eso, haciendo cursos de extensión y muy entretenido, pero de lado iba haciendo música, entré a clases de piano y unos amigos que se metieron en ingeniería de sonido me iban compartiendo lo que ellos iban aprendiendo sobre producir música y los programas que se usan.

¿Qué te llevó a dar el paso y hacer música?

Cuando me gradué de ingeniería y empecé a trabajar, con la plata que me pagaban empecé a montar un estudio en la casa, eso era lo que más quería. Yo salía de trabajo a hacer música. Todo se lo metía a la música. Pero lo más charro es que un día fui donde una nutricionista y le terminé contando ese dilema que tenían entre la carrera y la música y ella fue la que me dijo, pero si eres ingeniero de producción, puedes hacer cualquier producto, el producto tuyo puede ser la música. Y sí, tenía toda la razón. Entonces desde eso me he enfocado más en la música.

¿Cómo has ido profundizando tu conocimiento musical?

Lo primero ha sido toda esa parte de estudiar piano, porque es el instrumento más completo, y es desde donde se puede hacer todo. Empecé por ahí, estudiando piano y composición y consultando mucha información en internet, leyendo libros. Después me fui para Estados Unidos y allá seguí. A mí me interesa mucho el proceso, saber cuáles son los rituales de la gente creativa... He leído mucho sobre eso también, desde Quincy Jones hasta Rick Rubin.

Rick Rubin es un gurú de la creatividad...

Sí, sacó un libro muy bueno que se llama El acto creativo, y es sobre esa primera parte de la creatividad y tiene como sus indicaciones y sus técnicas, por decirlo así, para poder crear algo, para ser muy creativo, y las pautas que da son realmente muy interesantes.

Cómo ha sido tu proceso creativo en la música...

Se ha ido modificando en la medida que he ido teniendo más conocimiento sobre la producción, pero siempre estoy en busca de las mejores prácticas, por eso leo y estudio tanto.

Pero es un asunto como de traducir emociones a partir de sonidos...

Es un lenguaje no verbal, pero te estás comunicando. Entonces, muchas veces no es cómo ni de pensar cómo hacerlo, sino que la misma mente te empieza a lanzar todo y es como si uno estuviera fluyendo más que pensando. Uno se va por el camino que le está llamando la atención y tiene que estar muy atento a y pegado a ese camino. Uno tiene que estar como muy conectado con uno mismo, porque es darse cuenta cuando el cuerpo reacciona a algo, o sea, no es mental, no es como que, uy, mira, cómo suena este bajo de profundo y de nítido o lo que sea, no. Es más un asunto de estímulos. Y necesitas mucho conocimiento técnico porque si no sabes cómo comunicarte se detiene el proceso, entonces siempre hay que mantener como la técnica y todo muy fluido para poder coger esos instantes y plasmarlos lo más real a eso que tanto te llamó la atención.

Cómo fue ese proceso en esa trilogía de temas que hiciste en pandemia, District F, Apartment 7 y Confinement...

Yo estaba en Nueva York, viviendo en un apartamento cerca del Distrito Financiero cuando empezó la pandemia y nos tocó encerrarnos ahí. Yo vivía con la persona que trabajaba y su pareja. En el apartamento había unos instrumentos y unas máquinas para hacer música, pues era un cuarto en el que se había montado un estudio y estaba la ventana mirando hacia el Distrito. Aunque estábamos encerrados, estaban pasando muchas cosas adentro y afuera del apartamento. Era una situación muy difícil y con esos sentimientos empecé como a explorar y salieron varios temas, entre esos, Apartment 7, District F y Confinement.

¿De dónde sale ese nombre Enlighten?

Unos meses después de la pandemia nos movimos hacia Puerto Rico y ahí estuve trabajando en mi propio estudio. Me levantaba todos los días a hacer música. Fue un proceso más como introspectivo y de mucha lectura, de Schopenhauer a Elon Musk, y ese conocimiento te va como iluminando cuáles son las cosas que te bloquean y no te dejan avanzar.

Ahí empieza tu proyecto como Enligh10, ahí encontraste esa “iluminación”...

Sí, ahí sale como una intención más definida. El proceso venía ya desde antes, pero la pandemia crea las circunstancias y situaciones para empezar mi propio proyecto, encontrar el sentido y arrancar.

¿Cómo definirías tu proyecto como Enlight10?

Es música electrónica para desbloquear la mente. Para iluminar esos patrones y liberarse a uno mismo. Eso es lo que a mí me interesa, que uno se libere y pueda vivir como muy honestamente. Iluminar, resolver, mejorar.

Esa iluminación tiene que ver también con esa búsqueda de sentido, ¿no?

Todo va pegado al sentido, diría yo, porque si uno tiene un sentido, hace lo posible por ese sentido, pues uno encuentra como la esencia.

Antes de música electrónica hiciste también rap...

Antes trabajada como Gala. Hice rap con Maco, que era un vecino de mi unidad. Fue como una oportunidad, más como para mirar que podía salir. Yo veía que él le metía, le gustaba, entonces empezamos a hacerlo y nos fue bien. Luego me fui para Nueva York y lo primero que hice fue un álbum de instrumentales que se llama Awakenings y era como sobre esos viajes en el subway mientras me cuestionaba como todos esos patrones mentales, todos los obstáculos que se ponen en el camino y que muchas veces se los pone uno.

¿Qué producciones hay en tu discografía?

Hay varias cosas. Unas que tenía en Soundcloud de hace tiempo, la trilogía de pandemia, una serie que se llama En busca del sentido, otra que se llama Drop The Rhythm y varias cosas más. Ahora estoy por terminar un proyecto que se llama Back Home.