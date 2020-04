La cuarta edición del festival Rock N’ Peace reunirá este fin de semana 36 bandas musicales con el fin de ayudar a superar la crisis alimentaria y apoyar al sector musical colombiano.

Estos conciertos, denominados Urban N´Peace 2020 For The Hope, se presentarán el 25 y 26 de abril a través de la plataforma mowies.com. Cada día tendrá una jornada de 12 horas.

Los organizadores esperan que al menos 50.000 personas se conecten para disfrutar del evento. La boleta cuesta 25.000 por un día y 40.000 por dos.

El sábado 25 de abril se presentarán artistas de rock, metal y punk. El cartel incluye a Athanator, Tres de Corazón, Johnie All Stars, La 45, Tenebrarum, Eternal, Los Malkavian, Los Hijos de Papi Y Mami, Desierto Sonora, Comandante Cobra, Código Rojo, Kontraattake, Gary, Mantra Cornuta, Tadeo Aa, No Señal, Nueve Once y Miranda.

El domingo 26 de abril será de rap, reggae y ska: Providencia, Mística, Papá Kumbé, La Furruska, La Sinfoniska, Laberinto Elc, Donkristóbal, Memoria Insuficiente, Capitán Rocksteady, La Tifa, Meridiano 74, Niquitown, Alkaman, Tarmac, Oggún Morelo, Dionisio, The Crows y School Mc.

Los ingresos del evento se distribuirán de la siguiente manera: un 50 % se destinarán a la compra de mercados para las personas que más los necesiten. Un 25 % será repartido en partes iguales para los artistas y el 25 % restante será para cubrir los costos de streaming y para la comisión bancaria por las transacciones en línea.